В Макеевке перевернулся бронированный внедорожник ОБСЕ

В оккупированной Макеевке перевернулся бронированный внедорожник ОБСЕ. Фото: @wargonzo

В пригороде оккупированного русскими террористами Донецка перевернулся бронированный внедорожник наблюдательной миссии ОБСЕ.

Об этом сообщили наTelegram-канале @wargonzo.

"Очевидцы сообщили, что инцидент произошел в Макеевке в районе Чайкинского кольца. Причиной аварии, очевидно, стали погодные условия. Всю ночь в населенном пункте шел сильный снегопад", - написали в сообщении.

Автомобиль ОБСЕ лежит на боку, на фото видно, что разбитое лобовое стекло валяется рядом на снегу.

О судьбе водителя и пассажиров автомобиля и есть ли пострадавшие в аварии, пока не сообщается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В России перевернулся автобус с украинцами. Много пострадавших

Первый снег в этом году в Украине выпал вечером 2 декабря. Он уже успел вызвать чрезвычайные ситуации на дорогах