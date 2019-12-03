В Макеевке перевернулся бронированный внедорожник ОБСЕ

В пригороде оккупированного русскими террористами Донецка перевернулся бронированный внедорожник наблюдательной миссии ОБСЕ.
Об этом сообщили наTelegram-канале @wargonzo.
"Очевидцы сообщили, что инцидент произошел в Макеевке в районе Чайкинского кольца. Причиной аварии, очевидно, стали погодные условия. Всю ночь в населенном пункте шел сильный снегопад", - написали в сообщении.
Автомобиль ОБСЕ лежит на боку, на фото видно, что разбитое лобовое стекло валяется рядом на снегу.
О судьбе водителя и пассажиров автомобиля и есть ли пострадавшие в аварии, пока не сообщается.
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