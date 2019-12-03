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вторник, 03 декабря 2019 14:33

В Макеевке перевернулся бронированный внедорожник ОБСЕ

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В Макеевке перевернулся бронированный внедорожник ОБСЕ
В оккупированной Макеевке перевернулся бронированный внедорожник ОБСЕ. Фото: @wargonzo

В пригороде оккупированного русскими террористами Донецка перевернулся бронированный внедорожник наблюдательной миссии ОБСЕ.

Об этом сообщили наTelegram-канале @wargonzo.

"Очевидцы сообщили, что инцидент произошел в Макеевке в районе Чайкинского кольца. Причиной аварии, очевидно, стали погодные условия. Всю ночь в населенном пункте шел сильный снегопад", - написали в сообщении.

Автомобиль ОБСЕ лежит на боку, на фото видно, что разбитое лобовое стекло валяется рядом на снегу.

О судьбе водителя и пассажиров автомобиля и есть ли пострадавшие в аварии, пока не сообщается.

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Первый снег в этом году в Украине выпал вечером 2 декабря. Он уже успел вызвать чрезвычайные ситуации на дорогах

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Дата
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