В ЛНР запретили пенсионерам поездки за пенсиями

Пенсионерам с ЛНР придется обходиться без украинских пенсий. Фото: ua.news

Российские боевики ужесточили правила пропуска через контрольный пункт въезда-выезда у Станицы Луганской.

С 9 октября отменили норму о том, что жители оккупированных районов могут раз в месяц выезжать на подконтрольную Украине территорию, а выезд привязали к правилам, как и в отдельных районах Донецкой области. Об этом сообщает НВ.

Теперь позволяют выезд только по спискам на следующих основаниях:

- лечение (реабилитация)

- обучение;

- необходимость ухода за близким родственником;

- похороны родственника.

Также въезд граждан без прописки в ЛНР позволяют тоже только по вышеуказанным причинам, а также с участием в гуманитарных программах. Списки на въезд и выезд формирует рабочая группа.

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Так называемая "министр здравоохранения" ЛНР Наталья Пащенко заявила, что данные меры будут действовать как минимум до 10 ноября нынешнего года.

По ее словам, усиление пропуска касается и пенсионеров, которые регулярно пересекают КПВВ для получения украинских выплат.

"Особенно это касается наших летних жителей, которые непрерывно осуществляют миграцию с целью получения пенсионных выплат. Это лица, которые больше всего подвержены заражению и в большей степени погибают при заражении коронавирусом. Поэтому эта мера является вынужденной и эффективной", - сказала Пащенко.

На оккупированных территориях Луганщины и Донетчины ухудшается эпидемиологическая ситуация из-за нехватки карантинных мероприятий. "Министерства здравоохранения" ЛНР и ДНР свидетельствуют, что уровень смертности на этих территориях составляет от 8,5% до 10%. Он связан не только с распространением коронавируса. На оккупированных территориях испытывают российскую вакцину Sputnik Light. Она несертифицирована.