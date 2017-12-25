В ЛНР осудили украинца до 12 лет тюрьмы за "шпионаж"

"Военный суд" самопровозглашенной Луганской народной республики приговорил гражданина Украины к 12 годам лишения свободы

"Военный суд" самопровозглашенной Луганской народной Республики осудить гражданина Украины к 12 годам лишения Воли.

Об этом докладывает пресс-служба "Генпрокуратура" ЛНР.

"За совершение преступных действий подсудимой приговорен к реальной мере наказания в виде лишения свободы строк на 12 лет без конфискации имущества", - говорится в сообщении.

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Как сообщается, мужчина осужден за статью о шпионаже," то есть передачу и сбора за нанесение иностранной разведки сведений для использование их против безопасности Луганской Народной Республики".

Корецкий районный суд Сумской области признал виновным и приговорить к 14 годам лишения свободы с лишением воинского звания гражданина Украины.