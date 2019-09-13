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пятница, 13 сентября 2019 20:10

В Латвии будут судить пророссийского наемника

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В Латвии будут судить пророссийского наемника
Наемник воевал на стороне террористов. Фото: "Цензор"

29 октября суд Видземского предместья Риги будет рассматривать уголовное дело Иварса Келлийса.

Его обвиняют в участии в войне на Донбассе, сообщает Delfi.

Информацию подтвердила представительница прокуратуры Уна Ричци. Она имени подозреваемого не называет.

В решении о передаче уголовного дела в суд сообщается, что обвиняемый отправился на Донбасс. Он присоединился к незаконному формирования и вошел в состав диверсионно-разведывательной группы.

Мужчина был наемником с февраля 2015 по май 2016 года. Его задержали и поместили под надзор полиции. Позже эти меры были отменены.

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Келлийс был президентом общества Igora Titova motoklubs. В 2017 году представитель мотоклуба Юрий Титов заявил, что не видел Келлийса несколько лет.

Служба государственной безопасности передала в прокуратуру несколько уголовных дел, в рамках которых жителям Латвии инкриминируется участие в вооруженном конфликте на Донбассе. Большая часть фигурантов этих дел находится в розыске. СГБ удалось задержать только Иварса Келлийса и уроженца Даугавпилса Артема Скрипника.

На Луганщине правоохранители задержали 51-летнего боевика так называемой ЛНР. Он минировал мосты и автодороги на подконтрольной Украины территории.

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