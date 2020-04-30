В Кремле прокомментировали причастность сотрудника ФСБ к крушению "Боинга-777" на Донбассе. Фото: reuters.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал причастность заместителя руководителя пограничной службы ФСБ Андрея Бурлаки к катастрофе пассажирского самолета рейса МН17 малайзийских авиалиний.

Русская служба BBC задала Пескову вопрос о том, что заместитель руководителя ФСБ Андрей Бурлака под псевдонимом "Владимир Иванович" стал фигурантом расследования Объединенной следственной группы по расследованию крушения самолета. На что российский политик ответил: "Мы не знаем, о чем идет речь".

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Расследователи The Insider и Bellingcat назвали имя одного из ключевых фигурантов дела о катастрофе на Донбассе пассажирского самолета компании Malaysia Airlines, которій выполнял регулярный рейс МН17. Это Андрей Бурлака, генерал-полковник, заместитель руководителя Пограничной службы ФСБ РФ.