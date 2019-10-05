В Кремле назвали условие для встречи в нормандском формате

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский повторяет практику предшественников
Зеленский повторяет практику предшественников
Просмотров: 756
Нет измены или победы, есть туман войны - Ольга Решетилова
Нет измены или победы, есть туман войны - Ольга Решетилова
Просмотров: 378
Бекешкина: самая плохая власть - тупая. Может наделать больше бедствия стране
Бекешкина: самая плохая власть - тупая. Может наделать больше бедствия стране
Просмотров: 1242
В Полтаве попрощались с погибшей патрульной - фото
В Полтаве попрощались с погибшей патрульной - фото
Просмотров: 3663
Коломойский выторговал себе выгодные условия ведения бизнеса и навредил государству
Коломойский выторговал себе выгодные условия ведения бизнеса и навредил государству
Просмотров: 1404
Почему доллар начал дорожать и что будет с курсом до конца года
Почему доллар начал дорожать и что будет с курсом до конца года
Просмотров: 13537
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 5778
"Демарш Украины и любовь Макрона к Путину" - эксперт о новой сессии ПАСЕ
"Демарш Украины и любовь Макрона к Путину" - эксперт о новой сессии ПАСЕ
1 Просмотров: 531
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
6 Просмотров: 3474
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Просмотров: 3159
Фото
Все фото
7
12
8
14
5
В Станице Луганской открыли временный обходной мост
В Станице Луганской открыли временный обходной мост
Бойцы десантировались с парашютами вслепую на Говерлу
Бойцы десантировались с парашютами вслепую на Говерлу
В Станице Луганской завершили строительство обходного моста
В Станице Луганской завершили строительство обходного моста
&quot;Формула Путинмайера - это ложь&quot;: акции протеста прошли в разных городах Украины
"Формула Путинмайера - это ложь": акции протеста прошли в разных городах Украины
Вводят новые правила пересечения линии разграничения на Донбассе
Вводят новые правила пересечения линии разграничения на Донбассе
Видео
Все видео
Формула Штайнмайера: Зеленский записал видеообращение
Формула Штайнмайера: Зеленский записал видеообращение
Зеленский заявил о договоренности о разведении войск и "формуле Штайнмаера"
Зеленский заявил о договоренности о разведении войск и "формуле Штайнмаера"
ПАСЕ: создали антироссийскую рабочую группу
ПАСЕ: создали антироссийскую рабочую группу
Помним: имена всех воинов ООС, погибших в сентябре
Помним: имена всех воинов ООС, погибших в сентябре
Винник назвал Крым "не нашим", а агрессию России на Донбассе "непонятной войной"
Винник назвал Крым "не нашим", а агрессию России на Донбассе "непонятной войной"
Интервью
1/5
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 5778
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1044
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 954
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 756
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 342
Колонка
Сергей Демчук
Сергей Демчук
05 октября 2019
Просмотров: 198
За мир
– Нам у школі сказали принести камінь. Розміром із кулак, – каже донька днями. – І щоб одна сторона була пласка. Наступного ...
суббота, 05 октября 2019 20:14

В Кремле назвали условие для встречи в нормандском формате

2 Комментировать
В Кремле назвали условие для встречи в нормандском формате
В РФ заявили, что Украина должна имплементировать формулу Штайнмайера. Фото: Reuters

В России назвали условием встречи в нормандском формате подтверждение СММ ОБСЕ разведения сил в Петровском и Золотом.

Представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что теперь "мяч" на стороне Киева, поскольку Украина "должна осуществить имплементацию" формулы Штайнмайера в законодательство, передает УНИАН.

"Вместе с тем важно понимать, что согласованием ее текста в контактной группе не исчерпываются все необходимые поправки, связанные с предоставлением Донбассе особого статуса на постоянной основе", - утверждает он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Референдума по особому статусу Донбасса не будет - депутат

Российский дипломат также заявил, что в нынешних условиях не может быть другого плана.

Украина ждет от России выполнения безопасностных предпосылок для встречи в "нормандском формате". Об этом журналистам рассказал Богдан Яременко, председатель комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, депутат "Слуги народа".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
2 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Кремле назвали условие для встречи в нормандском формате». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

2

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
октября

Украина впервые одолела в футболе признанного фаворита

Родители отказывались умерщвлять маленьких детей

Самое читаемое
Больная раком Заворотнюк раздала все долги
Больная раком Заворотнюк раздала все долги 1 Просмотров: 56351
Звезда сериалов для детей снялась в порно: самые &quot;горячие&quot; фото актрисы
Звезда сериалов для детей снялась в порно: самые "горячие" фото актрисы
8
 1 Просмотров: 53064
Украинцев зовут на вече на Майдан Независимости
Украинцев зовут на вече на Майдан Независимости
 4 Просмотров: 31411
&quot;Фрагменты тел разбросало на 60 метров&quot; - появились подробности аварии самолета вблизи Львова
"Фрагменты тел разбросало на 60 метров" - появились подробности аварии самолета вблизи Львова
5
 Просмотров: 25687
Секс для согрева: показали позы для осенних занятий
Секс для согрева: показали позы для осенних занятий
5
 1 Просмотров: 15534
Донбасс
Дезертиров не будет учитывать в численности ВСУ
Дезертиров не будет учитывать в численности ВСУ Просмотров: 342
800 полицейских подготовили для работы на деокупированных территориях
800 полицейских подготовили для работы на деокупированных территориях Просмотров: 288
Украинскому военнопленному дали 18 лет в ДНР
Украинскому военнопленному дали 18 лет в ДНР Просмотров: 1215
Боевики продолжают провокации - пострадал украинец
Боевики продолжают провокации - пострадал украинец 1 Просмотров: 144
На Донбассе потеряли одного украинского бойца
На Донбассе потеряли одного украинского бойца 1 Просмотров: 648
Больше всего комментируют
8
"Формула Штайнмайера" - это легализация бандитов: как реагируют на передовой на подписание документа
5
Доступ к Зеленскому пытались узурпировать - Данилюк
4
Украинцев зовут на вече на Майдан Независимости
4
Украинские власти собираются восстановить железную дорогу с ОРДЛО
3
На следующей неделе будет масштабный обмен военнопленными - глава МИД
Голосов: 1551
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua