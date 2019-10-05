В Кремле назвали условие для встречи в нормандском формате

В РФ заявили, что Украина должна имплементировать формулу Штайнмайера. Фото: Reuters

В России назвали условием встречи в нормандском формате подтверждение СММ ОБСЕ разведения сил в Петровском и Золотом.

Представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что теперь "мяч" на стороне Киева, поскольку Украина "должна осуществить имплементацию" формулы Штайнмайера в законодательство, передает УНИАН.

"Вместе с тем важно понимать, что согласованием ее текста в контактной группе не исчерпываются все необходимые поправки, связанные с предоставлением Донбассе особого статуса на постоянной основе", - утверждает он.

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Российский дипломат также заявил, что в нынешних условиях не может быть другого плана.

Украина ждет от России выполнения безопасностных предпосылок для встречи в "нормандском формате". Об этом журналистам рассказал Богдан Яременко, председатель комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, депутат "Слуги народа".