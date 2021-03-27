В каком состоянии находятся раненные под Шумами

Двух раненых Шумами военнослужащих доставили в госпиталь в Харькове.
Их состояние медики называют тяжелым и средней тяжести, передает "Укринформ".
"В приемное отделение Военно-медицинского клинического центра Северного региона были доставлены двое военнослужащих в среднем и тяжелом состоянии. Оба пациента имеют осколочные и пулевые ранения", - сказал начальник регионального отдела информагентства Минобороны ArmiaInform в Харьковской области Виталий Саранцев.
В госпитале военнослужащим дополнительно провели обследование на компьютерном томографе, пока определят дальнейшее лечение.
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Обоим раненым оказали своевременную и качественную медицинскую помощь еще до этапа эвакуации из района ООС. В Харькове им предоставляют всю необходимую квалифицированную помощь.
Вчера в 13:45 в районе поселка Шумы российские войска обстреляли из минометов украинские позиции. Из-за обстрела погибли четверо украинских военнослужащих.
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