В итальянском суде объяснили оправдательный приговор Маркиву

Украинский солдат Виталий Маркив просидел в итальянской тюрьме 1222 дней. Фото: facebook.com/Iar.Trakalo

Украинский солдат Виталий Маркив был оправдан итальянским апелляционным судом присяжных из-за отсутствия состава преступления и доказательств его причастности к факту гибели итальянца и россиянина на Донбассе 6 лет назад.

Об этом говорится в мотивационной части вердикта суда, которым располагает Радио Свобода.

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Однако суд в Милане подтвердил ответственность Украины и ее войска за "атаку на гражданских (журналистов)".

"Суд не обнаружил доказательства, что подсудимый Маркив со сослуживцами был соучастником в инкриминируемом ему преступлении", - говорится в решении Апелляционного суда присяжных Милана.

Миланский суд 3 ноября в прошлом году освободил бойца Виталия Маркива из заключения, которое длилось почти 3,5 года. Летом 2019 суд первой инстанции в Павии приговорил военного с украинско-итальянским гражданством до 24 лет лишения свободы. Тогда его признали причастным к смерти иностранных репортеров Андреа Роккелли и Андрея Миронова и к покушению на жизнь французского фотографа Уильяма Ругелона. Последний находился с коллегами на месте инцидента и был ранен в результате перестрелки между украинским войском и пророссийскими боевиками недалеко Славянска.