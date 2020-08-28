В гранате подорвался мальчик

Ребенок получил ранение. Фото: 1UL.RU

В оккупированном г. Кипучем Луганской обл. мальчик подорвался на гранате.

Он получил ранение правой ноги, говорится в отчете Миссии ОБСЕ в Украине по состоянию на 27 августа.

Наблюдатели пообщались с людьми, которые представились бабушкой и дедушкой мальчика.

Те сказали, что вечером 7 августа два внуков играли во дворе дома их дочери. Мальчик подобрал предмет, который взорвался.

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Сосед заявил, что ранен мальчик лежал на земле. У него с ноги текла кровь.

Боевики в так называемой ДНР ввели смертную казнь. Об этом сообщают в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.