В гранате подорвался мальчик

В оккупированном г. Кипучем Луганской обл. мальчик подорвался на гранате.
Он получил ранение правой ноги, говорится в отчете Миссии ОБСЕ в Украине по состоянию на 27 августа.
Наблюдатели пообщались с людьми, которые представились бабушкой и дедушкой мальчика.
Те сказали, что вечером 7 августа два внуков играли во дворе дома их дочери. Мальчик подобрал предмет, который взорвался.
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Сосед заявил, что ранен мальчик лежал на земле. У него с ноги текла кровь.
Боевики в так называемой ДНР ввели смертную казнь. Об этом сообщают в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.
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