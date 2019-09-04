"В городе, конечно, начались пророссийские митинги. Им никто не мешал" - Зиненко

"На войне нет понятия" гражданское население "", - Роман Зиненко. Фото: Тарас Подолян

Существует 2 вида спецназа - милицейский и военный.

Разницу в их задачах и приоритетах рассказал автор книг "Иловайский дневник" и "Война, которой не было. Хроника Иловайской трагедии Роман Зиненко в интервью Gazeta.ua.

"У милицейского спецназа задача вывести гражданских и захватить преступника. То есть, если я сейчас захвачу это кафе, то мне полиция начнет заговаривать зубы, тем временем подготавливая бойцов к штурму.

Если говорить о зачистке города, то это каждый раз по-своему.

В Мариуполе было все гораздо проще - там был небольшой отряд сепаров. Зачистка Марика заключалась в том, чтобы окружить здание облсовета и забрать сепаров. Кто-то говорил о погибших, лично я трупов не видел. Большинство тогда убежали, как только услышали о том, что мы заходим в город.

После освобождения в городе, конечно, начались пророссийские митинги. Им никто не мешал. Там наши разведчики ходили, все и всех снимали, а потом по-тихому забирали с собой организаторов. Таким образом имеем сегодняшний Мариуполь.

Но если речь о военных и зачистке здания или населенного пункта армейским спецназом, то имеем кардинально другую задачу.

Для, скажем, ВСУ, главное - уничтожение врага. На примере здания: военные сначала забросают его гранатами, и лишь потом зайдут внутрь разбираться что и к чему.

Все потому, что на войне нет понятия "гражданское население". Если ведут обстрел со двора школы, то контрбатарейная пушка будет бить по позиции, где сидит враг.

Все, кто не эвакуировался это большая группа риска и помеха для армии.

А по мнению людей, война должна выглядеть следующим образом: военные должны выйти в поле и там воевать, но только при условии, чтобы хозяйские окна не побило. Наши люди думают, "может, там повоюют и все закончится, а на кого я квартиру оставлю", а вот когда соседу прилетел снаряд в спальню, то быстро все начинают понимать, что и к чему", - говорит Зиненко.

Полную версию интервью читайте тут: "Мы о вторжении знали, а высшее руководство - нет"