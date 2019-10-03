В Германии назвали условие выполнения Минских договоренностей

 
Ексклюзивы
1/5
Коломойский выторговал себе выгодные условия ведения бизнеса и навредил государству
Коломойский выторговал себе выгодные условия ведения бизнеса и навредил государству
Просмотров: 666
Почему доллар начал дорожать и что будет с курсом до конца года
Почему доллар начал дорожать и что будет с курсом до конца года
Просмотров: 3447
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 4896
"Демарш Украины и любовь Макрона к Путину" - эксперт о новой сессии ПАСЕ
"Демарш Украины и любовь Макрона к Путину" - эксперт о новой сессии ПАСЕ
1 Просмотров: 441
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
6 Просмотров: 3420
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Просмотров: 3069
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
Просмотров: 963
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
2 Просмотров: 7308
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 9765
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
1 Просмотров: 3096
Фото
Все фото
14
5
12
3
12
&quot;Формула Путинмайера - это ложь&quot;: акции протеста прошли в разных городах Украины
"Формула Путинмайера - это ложь": акции протеста прошли в разных городах Украины
Вводят новые правила пересечения линии разграничения на Донбассе
Вводят новые правила пересечения линии разграничения на Донбассе
В Станице Луганской завершают строительство обходного моста
В Станице Луганской завершают строительство обходного моста
Сходили на концерт к Кобзону: показали ликвидированных наемников Кремля
Сходили на концерт к Кобзону: показали ликвидированных наемников Кремля
&quot;Зеленского вон&quot; - на Майдане митингуют против формулы Штайнмайера
"Зеленского вон" - на Майдане митингуют против формулы Штайнмайера
Видео
Все видео
Зеленский заявил о договоренности о разведении войск и "формуле Штайнмаера"
Зеленский заявил о договоренности о разведении войск и "формуле Штайнмаера"
ПАСЕ: создали антироссийскую рабочую группу
ПАСЕ: создали антироссийскую рабочую группу
Помним: имена всех воинов ООС, погибших в сентябре
Помним: имена всех воинов ООС, погибших в сентябре
Винник назвал Крым "не нашим", а агрессию России на Донбассе "непонятной войной"
Винник назвал Крым "не нашим", а агрессию России на Донбассе "непонятной войной"
Россия - убийца украинцев и угроза всему миру: о чем говорил Зеленский в ООН
Россия - убийца украинцев и угроза всему миру: о чем говорил Зеленский в ООН
Интервью
1/5
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 4896
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 864
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 900
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 720
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 342
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 сентября 2019
Просмотров: 2124
Раша Срака
Кілька років тому колега Оксана розповідає історію своєї сестри. — Усією родиною — з чоловіком і двома синами виїхали до Сербії. Тут ...
четверг, 03 октября 2019 15:03

В Германии назвали условие выполнения Минских договоренностей

  Комментировать
В Германии назвали условие выполнения Минских договоренностей
В правительстве Германии дали ответ. Фото: pixabay.com

Минские соглашения будут считаться выполненными только после восстановления суверенитета Украины на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

Об этом заявили в правительстве Германии, говорится в ответе МИД ФРГ по запросу "Радио Свобода".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский раскрыл подробности разговора с Лавровым

"Согласовать "формулу Штайнмайера" было важным шагом для Трехсторонней контактной группы. Теперь пришло время имплементировать другие пункты Минских соглашений", - говорится в ответе.

Президент Европейского Совета Дональд Туск заявил, что международное общество должно помогать таким слабым странам, как Украина, на которых нападают сильные.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Германии назвали условие выполнения Минских договоренностей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
октября

Расстреляли командира еврейской воинской части

Украинцы провели масштабный съезд в Праге

Пилот пролетел под мостами в Лондоне

Самое читаемое
Выбрали Miss BumBum 2019: &quot;горячие&quot; фото самых красивых ягодиц в мире
Выбрали Miss BumBum 2019: "горячие" фото самых красивых ягодиц в мире
9
 Просмотров: 83187
В Раде послали Путина
В Раде послали Путина Просмотров: 46548
Трупы на тротуарах и очереди за вещами расстрелянных: Киев в октябре 1941-го
Трупы на тротуарах и очереди за вещами расстрелянных: Киев в октябре 1941-го
16
 2 Просмотров: 40268
О каких психологических проблемах говорит постоянный беспорядок в квартире
О каких психологических проблемах говорит постоянный беспорядок в квартире Просмотров: 29746
Нардеп Кива занимался в Раде пикантной работой
Нардеп Кива занимался в Раде пикантной работой
 2 Просмотров: 22878
Донбасс
На Донбассе террористы маскируют запрещено вооружение
На Донбассе террористы маскируют запрещено вооружение Просмотров: 45
Обновили закон о материальной ответственности военных
Обновили закон о материальной ответственности военных Просмотров: 99
Как изменились правила пересечения линии разграничения на Донбассе
Как изменились правила пересечения линии разграничения на Донбассе Просмотров: 180
Два облсовета осудили согласования "формулы Штайнмайера" и готовы провести свои сессии на Майдане
Два облсовета осудили согласования "формулы Штайнмайера" и готовы провести свои сессии на Майдане Просмотров: 1918
"Формула Путинмайера - это ложь": акции протеста прошли в разных городах Украины
"Формула Путинмайера - это ложь": акции протеста прошли в разных городах Украины
14
 Просмотров: 2493
Больше всего комментируют
12
Формула Штайнмайера: националисты собираются под Офисом президента
7
Если Зеленский уважает страну, должен уволить Мендель - журналист
4
Партия Медведчука поддержала Зеленского
3
Сколько украинцев считают Россию агрессором
2
Украинская делегация подписала "формулу Штайнмайера" - российские СМИ
Голосов: 1353
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua