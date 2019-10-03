В Германии назвали условие выполнения Минских договоренностей

В правительстве Германии дали ответ. Фото: pixabay.com

Минские соглашения будут считаться выполненными только после восстановления суверенитета Украины на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

Об этом заявили в правительстве Германии, говорится в ответе МИД ФРГ по запросу "Радио Свобода".

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"Согласовать "формулу Штайнмайера" было важным шагом для Трехсторонней контактной группы. Теперь пришло время имплементировать другие пункты Минских соглашений", - говорится в ответе.

Президент Европейского Совета Дональд Туск заявил, что международное общество должно помогать таким слабым странам, как Украина, на которых нападают сильные.