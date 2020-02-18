В Европе отреагировали на наступление боевиков на Луганщине

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс отреагировал на действия пророссийских боевиков на Луганщине, которые пытались перейти линию разграничения и атаковали позиции украинских войск.
Свой комментарий глава литовского МИД оставил в Twitter.
"Сегодня утром глубоко обеспокоила свежая военная эскалация и попытки наступления со стороны поддерживаемых Россией сил вблизи Золотого. Реализация Минска невозможна без прекращения огня", - подчеркнул он.
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Утром 18 февраля боевики попытались перейти линию разграничения и атаковали позиции сил ООС вблизи Золотого. За несколько часов противник запросил перемирия. Вследствие обстрелов 1 украинский военный погиб, 4 получили легкие ранения.
Президент Владимир Зеленский назвал действия боевиков циничной провокацией и созвал заседание СНБО.
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