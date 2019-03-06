В этом году в ВСУ пришлют ще больше новейшего оружия

Вооруженные силы Украины оснащают не только модернизированной техники, но и новейшими образцами.
При условии выполнения государственного оборонного заказа количество несложной техники увеличится вдвое, заявил начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко, пишет Depo.ua.
Планируют принять на вооружение новейшие ЗРК и ракеты к ним, укомплектовать отечественными ПТРК все бригады сухопутных войск, морской пехоты и десантников, а также усилить войска легкобронированной автомобильной и грузовой техникой.
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Также ВСУ планируют усилить новыми беспилотниками, которые укомплектуют имеющимися средствами радиолокационной и радиотехнической разведки подразделений военно-воздушных сил.
Ждать усиления могут и морские силы - им планируют увеличить количество корабельно-катерного состава.
Усиление обстрелов позиций ВС Украины со стороны оккупационных войск в Донбассе было связано с составлением зачетов российских курсантов-артиллеристов.
"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российское оккупационное командование целенаправленно провоцирует эскалацию боевых действий на Донбассе", - заявил полковник Максим Праута из пресс-центра Минобороны Украины на дневном брифинге.
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