В Донецкой области расследуют загадочную смерть военного

В Волновахском районе Донецкой области умер военный.
Об этом пишет УНН со ссылкой на информацию правоохранителей.
Предварительно установлено, что военнослужащий 1979 года рождения пошел спать в БМП. Произошло это рядом с позициями украинских военных поблизости села Старогнатовка.
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На следующий день военные, не увидев сослуживца, начали поиски. Обнаружили его мертвым в боевой машине.
Признаков насильственной смерти на теле умершего не обнаружено, однако правоохранители проводят проверку.
27 июля в Кропивницком нашли повешенным командира противопожарной роты воинской части А-1405, капитана Вооруженных сил Украины.
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