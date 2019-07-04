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четверг, 04 июля 2019 21:35

В Донецкой области похоронили морпеха Сергея Майбороду, который погиб во время обстрела санитарного автомобиля
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В поселке Былбасовка Словьянсого района в четверг, 4 июля, попрощались с бойцом 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергеем Майбородой.

Военный погиб 1 июля в результате обстрела боевиками санитарного автомобиля. Об этом сообщает Главком.

На похороны морпеха прибыли жители Славянска и района, боевые побратимы, участники боевых действий.

Морпеха похоронили в его родном поселке Былбасовка. В Майбороды остались жена, двое детей и внуки.

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На Донбассе похоронили морпеха Сергея Майбороду. Фото: slavinfo
На Донбассе похоронили морпеха Сергея Майбороду. Фото: slavinfo
На Донбассе похоронили морпеха Сергея Майбороду. Фото: slavinfo
На Донбассе похоронили морпеха Сергея Майбороду. Фото: slavinfo
На Донбассе похоронили морпеха Сергея Майбороду. Фото: slavinfo

В медицинский автомобиль, которым вывозили раненого, возле села Водяное попала противотанковая ракета. Водитель старший матрос Сергей Майборода погиб на месте от полученных травм. Сержант Ирина Шевченко в результате удара получила взрывную травму и ожоги. Она была доставлена ​​в больницу в крайне тяжелом состоянии, где скончалась.

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04
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