В Донецкой области открыли почетное консульство Латвии

Латвия первая открыла консульство на Донбассе с начала войны. Фото: eurointegration.com.ua

В Славянске Донецкой области открыли почетное консульство Латвии.

"30 апреля 2021 года председатель комитета по иностранным делам Сейма Рихардс Колс открыл почетное консульство Латвии в городе Славянск Донецкой области. Почетным консулом Латвии назначен Александр Павенко", - пишет в Facebook посольство Латвии в Украине.

Колс заявил, что открытие консульства свидетельствует о поддержке Латвией территориальной целостности Украины. Латвия хочет развивать отношения с Донецкой областью в сфере образования и экономики.

Консульство будет выполнять функцию информационного пункта. В нем можно будет узнать об образовательном, туристическом и экономическом потенциале Латвии и возможностях сотрудничества с Донецкой областью.

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Латвия первая открыла консульство на Донбассе с начала войны. В Донецке действовали генеральные консульства Германии, Польши, консульство Грузии, почетное консульство Чехии.

Латвия передала украинским военным медицинские легкобронированные автомобили. Техника уже в ближайшее время станет на службу в военно-медицинских подразделениях украинского войска.