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пятница, 26 марта 2021 12:45

"В Донецк вернусь, когда там будут правильные флаги" - писательница

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Автор: предоставила Ксения Фукс
  Донеччанка Ксения Фукс не была на малой родине с 2016 года
Донеччанка Ксения Фукс не была на малой родине с 2016 года

Писательница из Донецка Ксения Фукс живет и работает в Германии. В родной Донецк наведывалась в первые годы войны. Эти поездки были тяжелыми и вызвали посттравматический синдром. Сейчас поехать на малую родину она не имеет ни возможности, ни желания.

Об этом Ксения Фукс рассказала Gazeta.ua.

"В Донецк меня не тянет. Хочется, чтобы там были правильные флаги и правильные люди, тогда потянет. А сейчас я не могу себе это даже представить. Потому что видела там очень много страшного. И чтобы эти картинки покинули мою голову, нужно сначала увидеть там другое. Да мне и нельзя туда ехать. Потому что просто могут разорвать по донецким подъездах ", - сказала она.

Последний раз писательница была в Донецке в 2016 году.

"Тогда фотографировала реалии оккупированного Донецка. Ходила по улицам с фотоаппаратом, чтобы потом в Германии сделать выставку. Мне прямо сказали:" Если для тебя твоя жизнь что-то стоит, чтобы мы тебя здесь больше не видели ". Донецк был тогда городом-призраком - пустые районы , разрушены дома, бомбоубежища, раздолбанные рынки, где торчат корпуса ракет. Для меня это было шоком. Потому что я знаю, как выглядел Донецк до того: миллионный город, который только отремонтировали для Евро. Какой он был красивый", - сказала она.

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"Я долго отходила от той поездки. Не спала, долго не могла слышать фейерверки. Пробыла я там только неделю, а отходила почти год", - добавила Ксения.

Интервью с Ксенией Фукс читайте в журнале Країна.

Министерство иностранных дел Украины считает, что Россия, открыв в оккупированных Донецке и Луганске представительство партии "Справедливая Россия - За правду", грубо нарушает законодательство и суверенитет Украины.

Автор: Валерия Радзиевская
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