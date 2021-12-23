В Донецк прибыла партия российской вакцины "Спутник Лайт"

Оккупанты привезли в Донецк вакцину "Спутник Лайт". Фото: eec.eaeunion.org

Российский конвой сегодня доставил в Донецк более 270 тыс. доз вакцины против коронавируса "Спутник Лайт".

Об этом сообщают "Новости Донбасса".

В общей сложности было завезено 272 350 доз. Препарат будут использовать для вакцинации и ревакцинации.

"Спутник Лайт" – российский препарат, для вакцинации которым нужен только один укол. Он является первым компонентом двухкомпонентной вакцины "Спутник V".

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В сентябре Всемирная организация здравоохранения приостановила процесс одобрения российской вакцины против коронавируса "Спутник V". В ходе инспекции одного из заводов было обнаружено, что этот завод не соблюдает надлежащие практики производства.

23 декабря Россия незаконно направила на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях 105-й "гумконвой". Перемещение произошло через неподконтрольный правительству Украины участок государственной границы, через российские пограничные пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган".