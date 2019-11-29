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пятница, 29 ноября 2019 04:57

В ДНР заочно приговорили министра до 12 лет тюрьмы

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В ДНР заочно приговорили министра до 12 лет тюрьмы
Заочно приговорили министра так называемой "ДНР". Фото: РБК

Министр боевиков в так называемой "ДНР" получил 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества за участие в террористической организации.

"При публичном обвинении прокуратуры Донецкой области Константиновский горрайонный суд объявил заочный приговор жителю г. Донецка, который сотрудничал с боевиками террористической организации "ДНР", по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) УК Украины, назначив наказание в виде 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

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Такое решение принял Константиновский городской районный суд.

По данным следствия, этот гражданин в прошлом работал в органах МЧС. В 2014 году он изменил присяге и перешел на сторону террористов. Позже стал так называемым министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий "ДНР". Все это время он сотрудничал с боевиками, издавал приказы о работе учреждений и организаций, которые ему подчинялись, совершал другие нарушения конституционных прав граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории Донецкой области.

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