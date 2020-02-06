В ДНР поменялся "премьер"

 
Ексклюзивы
1/5
Кто дает партиям деньги
Кто дает партиям деньги
Просмотров: 567
Каким будет курс доллара в феврале: прогноз экспертов
Каким будет курс доллара в феврале: прогноз экспертов
Просмотров: 2421
Брендовую обувь подделывают двумя способами - эксперт
Брендовую обувь подделывают двумя способами - эксперт
Просмотров: 612
Вакарчук ушел в тень Порошенко
Вакарчук ушел в тень Порошенко
1 Просмотров: 2871
Еще 20 брагарей в "Слуге", и рейтинг Зеленского обвалится - политолог
Еще 20 брагарей в "Слуге", и рейтинг Зеленского обвалится - политолог
Просмотров: 1260
Как уменьшить платежки за газ
Как уменьшить платежки за газ
Просмотров: 1341
"Боялись нового ультиматума от Трампа" - эксперт о визите госсекретаря США в Киев
"Боялись нового ультиматума от Трампа" - эксперт о визите госсекретаря США в Киев
Просмотров: 846
Эксперт объяснила, когда украинцы получат справедливую цену на газ
Эксперт объяснила, когда украинцы получат справедливую цену на газ
1 Просмотров: 6138
Децентрализация от Зеленского: специалист дал советы
Децентрализация от Зеленского: специалист дал советы
Просмотров: 1188
Погода в феврале: нас ожидает аномальный месяц
Погода в феврале: нас ожидает аномальный месяц
Просмотров: 5652
Фото
Все фото
5
4
5
3
4
Выдавали старое за новое СБУ разоблачила сделку на 2,5 млн гривен
Выдавали старое за новое СБУ разоблачила сделку на 2,5 млн гривен
Украинский судья уехала в Россию. Будет представлять ДНР
Украинский судья уехала в Россию. Будет представлять ДНР
Госсекретарь США посетил раненых военных в киевском госпитале
Госсекретарь США посетил раненых военных в киевском госпитале
Оккупанты устроили опасное минное поле
Оккупанты устроили опасное минное поле
Боевик &quot;Соболь&quot; поехал на Россию &quot;грузом 200&quot;
Боевик "Соболь" поехал на Россию "грузом 200"
Видео
Все видео
Помним: имена всех воинов, погибших на Донбассе в январе
Помним: имена всех воинов, погибших на Донбассе в январе
"Липкая глина плюхкает под ногами": показали свежее видео фронтовых будней
"Липкая глина плюхкает под ногами": показали свежее видео фронтовых будней
Артиллеристы учились уничтожать вражеский десант
Артиллеристы учились уничтожать вражеский десант
Реалии "русского мира": как выглядит Донецкий железнодорожный вокзал
Реалии "русского мира": как выглядит Донецкий железнодорожный вокзал
Помпео почтил память погибших на Донбассе
Помпео почтил память погибших на Донбассе
Интервью
1/5
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
Просмотров: 864
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
1 Просмотров: 810
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Просмотров: 468
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
Просмотров: 3303
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
1 Просмотров: 801
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
02 февраля 2020
Просмотров: 1989
Не можна економити
– Як у неї язик повернувся? – каже жінка на дитячому майданчику у Львові. З іншими матерями обговорюють заяву міністерки освіти й ...
четверг, 06 февраля 2020 05:25

В ДНР поменялся "премьер"

  Комментировать
В ДНР поменялся &quot;премьер&quot;
"Исполняющий обязанности премьера ДНР" Владимир Пашков приближен к Сергею Курченко.

В так называемой ДНР исчез старый "премьер-министр" Александр Аананченко.

Его обязанности исполняет Владимир Пашков - гражданин России и топ-менеджер компании, связанной с украинским беглым олигархом Сергеем Курченко, сообщают "Новости Донбасса".

23 января Ананченко провел заседание "правительства", но уже 5 февраля "пресс-служба главы ДНР" Дениса Пушилина сообщила о совещании по противодействию коррупции, в которой принял участие "исполняющий обязанности премьера" - Владимир Пашков. До этого он был заместителем Ананченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Взялись за четверых террористов ДНР, принимавших участие в "параде пленных"

Пашков - гражданин России, директор компании "Внешторгсервис", которая владеет рядом предприятий на оккупированном Донбассе и которую связывают с олигархом Курченко.

К работе в этой фирме Пашков был вице-губернатором Иркутской области России. В 2017 году СБУ обвинила его в финансировании ЛНР.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В ДНР поменялся "премьер"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;У себя дома будете проситт&quot; - аптекарь отказалась обслуживать клиентов на украинском
"У себя дома будете проситт" - аптекарь отказалась обслуживать клиентов на украинском 4 Просмотров: 24084
Фетиш-модель шокировала сеть увеличенными бедрами и грудью
Фетиш-модель шокировала сеть увеличенными бедрами и грудью
15
 Просмотров: 16380
В страшной аварии на трассе погибли 5 человек: первые подробности и фото
В страшной аварии на трассе погибли 5 человек: первые подробности и фото
6
 Просмотров: 9379
Двойные платежки за газ отменят
Двойные платежки за газ отменят 1 Просмотров: 7245
Киевская врач призвала говорить с пациентами только на украинском языке
Киевская врач призвала говорить с пациентами только на украинском языке 6 Просмотров: 7236
Донбасс
Выдавали старое за новое СБУ разоблачила сделку на 2,5 млн гривен
Выдавали старое за новое СБУ разоблачила сделку на 2,5 млн гривен
5
 Просмотров: 774
Придумали механизм, как выплачивать пенсии жителям оккупированного Донбасса
Придумали механизм, как выплачивать пенсии жителям оккупированного Донбасса 2 Просмотров: 1386
Рада отменила строевой устав ВСУ
Рада отменила строевой устав ВСУ Просмотров: 1053
Украинские защитники выстояли перед жесткими обстрелами оккупантов
Украинские защитники выстояли перед жесткими обстрелами оккупантов Просмотров: 369
Главное, что Ермак осознает проблемы Донбасса - политолог Валентин Гладких
Главное, что Ермак осознает проблемы Донбасса - политолог Валентин Гладких
 Просмотров: 504
Больше всего комментируют
6
Киевская врач призвала говорить с пациентами только на украинском языке
5
Сколько украинцев доверяют Зеленскому - опрос
4
Одиозный Брагар заявил, что украинское кино не стоит государственного финансирования
4
"У себя дома будете проситт" - аптекарь отказалась обслуживать клиентов на украинском
3
Четыре фракции объединились вокруг запрета сериалов и шансона в маршрутках
Голосов: 5615
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua