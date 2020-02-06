В ДНР поменялся "премьер"

"Исполняющий обязанности премьера ДНР" Владимир Пашков приближен к Сергею Курченко.

В так называемой ДНР исчез старый "премьер-министр" Александр Аананченко.

Его обязанности исполняет Владимир Пашков - гражданин России и топ-менеджер компании, связанной с украинским беглым олигархом Сергеем Курченко, сообщают "Новости Донбасса".

23 января Ананченко провел заседание "правительства", но уже 5 февраля "пресс-служба главы ДНР" Дениса Пушилина сообщила о совещании по противодействию коррупции, в которой принял участие "исполняющий обязанности премьера" - Владимир Пашков. До этого он был заместителем Ананченко.

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Пашков - гражданин России, директор компании "Внешторгсервис", которая владеет рядом предприятий на оккупированном Донбассе и которую связывают с олигархом Курченко. К работе в этой фирме Пашков был вице-губернатором Иркутской области России. В 2017 году СБУ обвинила его в финансировании ЛНР.