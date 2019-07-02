В Чугуеве упал самолет L-39

В Чугуеве упал учебно-тренировочный самолет L-39 "Альбатрос".
За штурвалом находился курсант из Харьковского национального университета Воздушных сил имени Кожедуба, сообщает Украинский милитарный портал.
Он успел катапультироваться из летательного аппарата.
Сейчас продолжаются работы по его поискам.
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L-39 входил в состав 203-й учебной авиационной бригады. Его отремонтировали 2014-го на Государственном предприятии "Чугуевский авиационный ремонтный завод". После этого самолет передали в часть.
В Полтавской области упал самолет АН-2. На борту было 2 пилота.
Летел на опрыскивание сельскохозяйственных посевов. Однако резко начал терять высоту и упал, сообщает пресс-служба ГСЧС в Полтавской области.
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