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понедельник, 28 июня 2021 17:34

В цель из 2 тысяч метров – украинские ветераны создали уникальную антиматериальную винтовку
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На выставке "Оружие и Безопасность – 2021" публично показали первую украинскую антиматериальную, мультикалиберну винтовку "Володар Обрію" (укр. Властелин гориризонта — Gazeta.ua). Об этом говорится в материале на сайте фонда "Повернись живим".

Антиматериальная винтовка – это крупнокалиберная снайперская винтовка, предназначенная прежде всего для поражения обычной и легкобронированной техники противника, вывода из строя средств связи и другого высокотехнологичного оборудования, стрельбы по защищенным огневым точкам, подрыва складов с артиллерийскими боеприпасами и тому подобное.

Всю известную нам историю военные технологии развиваются в направлении увеличения дистанции до противника, поражения его с расстояний недоступных его оружия. С появлением в XIX веке, снайперского ремесла, тенденции здесь такие же: как можно дальше, как можно точнее.

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Автор: Анатолий Гаевский/Повернись живим
  Главный мастер-испытатель "Володаря обрію", один из лучших стрелков-високоточникив Украины — Александр Суворов
Главный мастер-испытатель "Володаря обрію", один из лучших стрелков-високоточникив Украины — Александр Суворов

Вторжение армии РФ на территорию Украины, а с ней и российских военных технологий, требовало перезагрузки снайперского ремесла в Украине.

Иван Лукашевич одним из первых встретился с российской агрессией на Донбассе. Сегодня он автор проекта "Володар Обрію" (Horizon's Lord) и основатель одноименной украинской компании.

"Винтовка возникла из идеи: высокоточную пулю толкнуть на метровом стволе со скоростью минимум 1000 метров в секунду", – рассказывает Иван Лукашевич.

Основа любого снайперского комплекса – боеприпас. Сегодня в мире не большой выбор крупнокалиберных патронов: советские 14,5х114, 12,7х108 и натовский 12,7х99 или 50BMG. Первые два имеют очень низкую точность, а последний – малую энергию, чтобы на нужных дистанциях поражать цели за укрытиями и легкую бронетехнику.

Пуля нового боеприпаса переходит на дозвуковую скорость на расстоянии в 2900 метров

Для комплекса "Володар Обрію" в гильзу патрона 14,5х114 путем переобжима и проточки посадили пулю 50BMG. За пол года испытаний, переговоров с известными производителями, новый боеприпас 12,7х114"HL был готов, подтвердив необходимые характеристики. Пуля нового боеприпаса переходит на дозвуковую скорость на расстоянии в 2900 метров.

"Что он дает? По сравнению с 14,5х114 он дает значительно лучшую настильность, меньше импульс отдачи за счет меньшей массы пули. Лучшую настильность и самое главное – позволяет использовать компоненты иностранного производства, которые имеют высокую точность и стабильность изготовления", – рассказывает Иван Лукашевич.

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Автор: Анатолий Гаевский/Повернись живим
  Высокоточная пуля "Володаря обрію" может поразить защищенную ростовую мишень с расстояния более 2000 метров
Высокоточная пуля "Володаря обрію" может поразить защищенную ростовую мишень с расстояния более 2000 метров

Получив боеприпас, теперь осталось создать винтовку. Опыт войны показал, что винтовка должна иметь минимальные габариты, массу и простоту конструкции. К разработке привлекли известных стрелков-високоточников, снайперов.

Кроме работы с уникальным боеприпасом винтовка мультикалиберная – замена ствола, личинки затвора и через несколько минут оружие готово к работе с нужным боеприпасом.

Автор: Анатолий Гаевский/Повернись живим
  Винтовка мультикалиберная, достаточно изменить ствол и личинку затвора
Винтовка мультикалиберная, достаточно изменить ствол и личинку затвора

Ствол винтовки, уже классически, свободно вывешенный. Дульный тормоз-компенсатор интегрирован в ствол и изготавливается из одной заготовки. По всей длине ствола размещены канавки для охлаждения.

Сошки установлены на специальном подвижном элементе, в комплексе с компенсатором в прикладе позволяет винтовке двигаться на одной оси с пулей.

Затвор имеет низкое время срабатывания, что тоже широко используют в высокоточном оружии. Регулируемый спуск позволяет варьировать усилие от 1,5 до 3 килограммов. Пружина в затворе полувзведенная, даже в разряженном состоянии, что увеличивает ее живучесть.

Приклад для правши выполняют слева, а для левши – справа

Чтобы анатомически максимально подогнать винтовку к стрелку, приклад для правши выполняют слева, а для левши – справа. Приклад складывается, для уменьшения габаритов в походном положении.

Комплектуется винтовка прицелами производства США Harris и Nightforce. По словам разработчиков, при работе над винтовкой эти прицелы подвергались наибольшим испытанием, однажды в патроннике разорвалась гильза, давление было более 5000 атмосфер и прицел выдержал.

Автор: Анатолий Гаевский/Повернись живим
  Винтовка комплектуется прицелами производства США Harris и Nightforce
Винтовка комплектуется прицелами производства США Harris и Nightforce

Итак, на выходе создатели "Володаря горизонту" получили винтовку массой менее 16 кг, длиной 152 сантиметра (в походном положении) способную поразить цель за укрытием, легкую бронетехнику и прочее с дистанции более 2000 метров. Точность на такой дистанции составляет менее одной угловой минуты (круг диаметром 60 сантиметров – Gazeta.ua). Таким образом снайпер с таким оружием будет недосягаемым для любого стрелкового огня противника.

"Кроме того, лазерные антиснайперские комплексы (применяются россиянами на Донбассе, система распознает оптические приборы с сеткой и лазерным излучением повреждает стрелку сетчатку глаза - ред.) На таких дистанциях тоже бессильны", – говорит Иван Лукашевич.

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Автор: Анатолий Гаевский/Повернись живим
  Комплекс уже имеет все патенты и сертификаты, уже сейчас его можно изготавливать в товарных количествах
Комплекс уже имеет все патенты и сертификаты, уже сейчас его можно изготавливать в товарных количествах

Комплекс уже имеет все патенты и сертификаты, уже сейчас его можно изготавливать в товарных количествах.

Три дня выставки не прошли для "Володаря Обрію" зря, комплекс заинтересовал представителей ОАЭ, Саудовской Аравии, многих африканских стран. Авторы проекта уже ведут переговоры с Укрспецэкспортом для организации экспорта оружия.

Это оружие для одного, но очень важного выстрела

Представителей украинских военных ведомств комплекс пока не заинтересовал, однако, по словам Ивана Лукашевича, экземпляр показан на выставке "Оружие и безопасность 2021" передадут представителю Сил спецопераций, который выполняет задачи на фронте.

"Это оружие для одного, но очень важного выстрела, мы должны иметь такую возможность на фронте", – подытожил автор проекта.

Усиленное внимание к таким специалистам, как снайперы, понятна. По меньшей мере 30% наших потерь сейчас приходятся на снайперский огонь. Остальные - артиллерийские обстрелы и подрывы на "растяжках". Позиционная война, пока что преобладает в Донбассе, открывает широкие возможности для применения снайперов.

Анатолий Гаевский/фонд Повернись живим
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