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пятница, 04 октября 2019 17:51

В бою погиб 26-летний солдат Юрий Тишик

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Вчера на Донбассе погиб старший солдат 14 механизированной бригады Юрий Тишик.

28-летний воин погиб в результате вражеского обстрела, сообщают в бригаде на Facebook.

Автор: www.facebook.com/14ombr
  Боец Юрий Тишик погиб на Донбассе
Боец Юрий Тишик погиб на Донбассе

"С тяжелым сердцем сообщаем, что 3 октября в результате вражеского обстрела на одной из передовых позиций погиб наш собрат и друг, старший солдат Юрий Тишик. Он был искренним, он был настоящим. Он стремился мира и для этого боролся победу. Он отдал свою жизнь за то, что во что верил - за Украину, за свободу и честь украинского народа", - пишут на странице бригады.

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Командование и личный состав воинской части выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

  Юрий Тишик только в октябре приехал в Донбасс
Юрий Тишик только в октябре приехал в Донбасс

О дате и месте похорон будет сообщено позже.

Публикуем поименный список погибших в сентябре 2019-го защитников Украины. Известно о смерти в боях 13 бойцов. Самому младшему из погибших был 21 год, самому старшему - 47.

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Дата
04
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