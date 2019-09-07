В "Борисполе" собираются встречать политзаключенных и военнопленных моряков - фото

Фото: Андрей Жигайло

У военного терминала аэропорта "Борисполь" несколько десятков журналистов и активистов встречают украинских политзаключенных и военнопленных моряков. Самолет с ними уже приземлился.

Об этом сообщает корреспондент Gazeta.ua.

Сюда же должны приехать родственники пленников. Их сейчас собирают в офисе уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой.

Стало известно, что в "Борисполе" приземлился российский самолет Ту-204-300, на котором, вероятно, предназначенных для обмена между Украиной и РФ российских граждан доставят на родину. Незадолго до этого в московском аэропорту "Внуково" приземлился самолет с государственной символикой Украины - на нем, как ожидается, в Украину доставят украинский, которые содержались Россией, пишет dw.com.

На территорию аэропорта заехал автобус, который должен забрать уволенных.

У військовий термінал еропорту "Бориспіль" заїхав автобус, який ймовірно забере звільнених бранців Кремля pic.twitter.com/cfeEc9wViu — А. Жигайло (@Andriy_Zhigaylo) September 7, 2019

По данным адвоката Марка Фейгина, обмен удерживаемых граждан между Украиной и России должен пройти по формату "35 на 35".

По моим данным обмен на 35 человек. 24 моряка и 11 осуждённых украинцев: Сенцов, Сущенко, Панов, Кольченко, Клых, Карпюк, Гриб, Сизонович, Балух, Артур Панов, Бекиров. — Mark Feygin (@FeyginMark) September 7, 2019

По предварительной информации, самолеты в обратном направлении должны отправиться в 12.15. Синхронно с аэропортов "Борисполь" и "Внуково".

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Процесс обмена пленными уже начался. Из московского СИЗО уже выехали автобусы. В офис уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека утром съезжаются родственники находящихся в России граждан Украины.