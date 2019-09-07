В "Борисполе" собираются встречать политзаключенных и военнопленных моряков - фото

У военного терминала аэропорта "Борисполь" несколько десятков журналистов и активистов встречают украинских политзаключенных и военнопленных моряков. Самолет с ними уже приземлился.
Об этом сообщает корреспондент Gazeta.ua.
Сюда же должны приехать родственники пленников. Их сейчас собирают в офисе уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой.
Стало известно, что в "Борисполе" приземлился российский самолет Ту-204-300, на котором, вероятно, предназначенных для обмена между Украиной и РФ российских граждан доставят на родину. Незадолго до этого в московском аэропорту "Внуково" приземлился самолет с государственной символикой Украины - на нем, как ожидается, в Украину доставят украинский, которые содержались Россией, пишет dw.com.
На территорию аэропорта заехал автобус, который должен забрать уволенных.
У військовий термінал еропорту "Бориспіль" заїхав автобус, який ймовірно забере звільнених бранців Кремля pic.twitter.com/cfeEc9wViu— А. Жигайло (@Andriy_Zhigaylo) September 7, 2019
По данным адвоката Марка Фейгина, обмен удерживаемых граждан между Украиной и России должен пройти по формату "35 на 35".
По моим данным обмен на 35 человек. 24 моряка и 11 осуждённых украинцев: Сенцов, Сущенко, Панов, Кольченко, Клых, Карпюк, Гриб, Сизонович, Балух, Артур Панов, Бекиров.— Mark Feygin (@FeyginMark) September 7, 2019
По предварительной информации, самолеты в обратном направлении должны отправиться в 12.15. Синхронно с аэропортов "Борисполь" и "Внуково".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обмен пленными начался - вживую
Процесс обмена пленными уже начался. Из московского СИЗО уже выехали автобусы. В офис уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека утром съезжаются родственники находящихся в России граждан Украины.
Комментарии