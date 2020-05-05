В боевиков потери: воины ВСУ уничтожили одного оккупанта и военный грузовик

За минувшие сутки вооруженные формирования РФ 12 раз нарушили режим прекращения огня и получили ответ от ВСУ. Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня и ранили нашего военного.

Подразделения Объединенных сил решительно ответили на все огневые провокации противника. По данным разведки, 4 мая украинские военнослужащие ликвидировали одного российского оккупанта и не менее двух ранили. Кроме этого, уничтожили военный грузовик противника, сообщили в штабе ООС.

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"Возле Верхнеторецкого, Красногоровки, Орехового и Крымского противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм. Эти и другие позиции также обстреливали из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в сообщении.

С начала текущих суток противник с 82 мм минометов обстрелял наши позиции у Невельского. Наши воины огнем остановили враждебные провокации. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Главы МИД "нормандской четверки" договорились определить дату полного прекращения огня на Донбассе. Также министры уделили внимание вопросу обмена пленными.