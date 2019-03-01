В автокатастрофе погиб известный волонтер

В автокатастрофе погиб Андрей Берташ, руководитель общественной организации ветеранов АТО.

Его автомобиль марки Mercedes Vito врезался в бетонное сооружение, сообщает UA:Ровно.

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Трагическое ДТП произошло на кольцевом перекрестке Ленокомбинативське кольцо.

Андрей Берташ погиб на месте.

В 2018 году значительно больше украинцев стали заниматься волонтерской деятельностью.

В прошлом году доля украинских волонтеров выросла с 12% до 18%, говорится в результатах опроса фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и социологической службы Центра Разумкова.