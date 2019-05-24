В 53-й бригаде рассказали о деталях плена 8 военнослужащих

Относительно обстоятельств попадания в плен военнослужащих нашей бригады 22 мая в районе проведения ООС. Планируемый маршрут пролегал вдоль линии боевого столкновения на безопасном расстоянии. Военнослужащие следовали без оружия и в трезвом состоянии.
Об этом сообщили в пресс-службе 53-й бригады в Facebook.
По предварительной информации, в результате ошибки в ориентировании, автомобиль с военнослужащими пересек линию боевого соприкосновения в районе Новотроицкого и попал на временно оккупированную территорию.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: РФ "потеряла" 80 пленных украинцев - Марчук объяснил, почему срывается обмен заложниками
"Любые спекуляции относительно причин и обстоятельств происшествия до возвращения ребят домой и завершения следствия - это работа на вражескую пропаганду", - говорится в сообщении.
Российские боевики подтвердили захват в плен группы украинских бойцов. Оккупанты забрали у солдат форму, технику, оружие и автомобильные номера.
Комментарии