В 53-й бригаде рассказали о деталях плена 8 военнослужащих

Любые спекуляции относительно причин и обстоятельств происшествия к возвращению ребят домой и завершения следствия - это работа на вражескую пропаганду, - пресс-служба 53 бригады. Фото: из открытых источников

Относительно обстоятельств попадания в плен военнослужащих нашей бригады 22 мая в районе проведения ООС. Планируемый маршрут пролегал вдоль линии боевого столкновения на безопасном расстоянии. Военнослужащие следовали без оружия и в трезвом состоянии.

Об этом сообщили в пресс-службе 53-й бригады в Facebook.

По предварительной информации, в результате ошибки в ориентировании, автомобиль с военнослужащими пересек линию боевого соприкосновения в районе Новотроицкого и попал на временно оккупированную территорию.

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"Любые спекуляции относительно причин и обстоятельств происшествия до возвращения ребят домой и завершения следствия - это работа на вражескую пропаганду", - говорится в сообщении.

Российские боевики подтвердили захват в плен группы украинских бойцов. Оккупанты забрали у солдат форму, технику, оружие и автомобильные номера.