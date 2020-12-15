В 2023 году Украина может потерять государственность - Пархоменко

"Минские соглашения - это в лучшем случае" тупик ", а в худшем - путь к поражению. Они выписаны так, что в РФ всегда остается пространство для манипуляций. Выполнить их в полной мере - это значит капитулировать. В случае выполнения этих соглашений в ближайшей перспективе мы можем получить федерализации всей страны. Кстати, Украина не обязана их выполнять. Соглашения юридически ничтожные - их срок истек в декабре 2015 года ", - говорит Gazeta.ua Сергей Пархоменко, директор Центра внешнеполитических исследований ОПАД им. Александра Никонорова.

Шестой президент Украины Владимир Зеленский планирует продолжать переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил советник главы Офиса Президента Андрея Ермака Михаил Подоляк. В Украине не утихают протесты против попыток действующей власти идти на компромиссы зз РФ, поскольку россияне не собираются выполнять своих обязательств.

Зеленский обещал закончить войну за год. Что ему помешало или наоборот - хорошо, что он их не выполнил?

Для этого надо вернуться к тексту официального коммюнике. Там не прописана дата проведения выборов, то есть их он не обещал. Но все остальное было выписано в таком контексте, что выполнить их можно было бы только в случае сдачи себя России. В таком случае российская агрессия разрослась бы, мы бы имели сильный удар по экономике. А через коллаборационистов, каким бы предоставили амнистию, мы бы получили уже настоящую гражданскую войну. Мир возможен либо через победу, или через капитуляцию. Зеленский пытался пойти именно путем капитуляции, но мы Движение сопротивления капитуляции и партнерские организации и партии не дали ему этого сделать во время нормандского саммита. Дали время России медленно загибатися от санкций. через 3 года, перед президентскими выборами, мы окажемся перед угрозой полной потери государственности. Через победу в войне долгий путь. А Минские соглашения - это в лучшем случае "тупик", а в худшем - путь к поражению. Они выписаны так, что в РФ всегда остается пространство для манипуляций. Выполнить их в полной мере - это значит капитулировать. В случае выполнения этих соглашений в ближайшей перспективе мы можем получить федерализацию всей страны. Кстати, Украина не обязана их выполнять. Соглашения юридически ничтожные - их срок истек в декабре 2015 года. Сейчас мы имеем условное перемирие - то есть с обстрелами и погибшими. Освобождение пленных Россия не выполнила, еще и шантажирует нас нашими гражданами, которые находятся фактически в статусе заложников в РФ.

Автор: 24 Канал "Зеленский пытался уйти именно путем капитуляции, но мы Движение сопротивления капитуляции и партнерские организации и партии не дали ему этого сделать во время нормандского саммита", - Пархоменко.

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Вы один из тех, кто организовывал акцию "Варта на Банковой". Вы ожидали такой ​​поддержки общественности? Люди пришли несмотря на холод, несмотря на то, что это был будний день, несмотря на слухи о разгоне.

Скажу так - я понимал, что, если Зеленский капитулирует, то мы не допустим продолжения его каденции. Тогда не было коронакризиса, не было тотальной апатии и разочарования. Люди были готовы бороться. Капитуляция была бы столь мощным вызовом обществу, что люди бы начали оказывать реальное сопротивление, как во время Революции Достоинства. Хуже всего было бы случае, если бы люди не пришли. Тогда бы Зеленский подписал капитуляцию и сдал бы нашу страну оккупантами.

А как отреагируют украинцы, если Зеленский сейчас попытается сделать что-то подобное?

Хороший вопрос. Здесь мы имеем очень серьезный вызов. Людям становится безразлично то, что происходит в стране. В этом есть "заслуга" команды Зеленского, который разочаровал людей, и результат работы пророссийских сил. Определенное количество недовольных и озлобленных людей собралось бы. Далее было бы насилие. От массового насилия может выиграть Россия. Задействует свои ресурсы, чтобы народный гнев перевели в ложное русло. Сам Зеленский от капитуляции непосредственно и проигрывает. Потому России он не нужен. У Владимира Путина есть его кум, Виктор Медведчук, которого поставят условно "губернатором Малороссии" вместо Зеленского. И Зеленский этого не понимает. Минские соглашения - это в лучшем случае "тупик", а в худшем - путь к поражению Ермак дает ему опасные месседжи, которые написаны в Кремле. Парадокс, но пророссийские силы и некоторые якобы проукраинские сейчас играют в унисон. Они отвлекают внимание от непрофессионализма Зеленского, реваншистов в его офисе. Рассеивают протесты - в Министерство здравоохранения, Кабмин, ВР. Но отводят удар от президента. Но главная причина проблем - именно на Банковой.

Автор: Униан ""Сам Зеленский от капитуляции непосредственно и проигрывает. Ибо России он не нужен. У Путина есть Медведчук, которого поставят условно "губернатором Малороссии" вместо Зеленского. Но Зеленский этого не понимает", - Пархоменко

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А что с украинским обществом?

Его дезориентировали. Люди потеряли нравственные ориентиры. В начале войны мы верили в добровольцев, волонтеров. Сейчас армию искусственно выводят из той ниши, которую она занимала. Путем дела Шеремета, дискредитацией военных, доверие к ним начало падать. Путем распространения ложных посылов, что война уже не совсем и война, у нас действует перемирие. Путем вытеснения из информационного пространства вопроса деоккупации Крыма. Врачи авторитета не имеют - смерть многих граждан от Covid-19 в том числе и на совести врачей. О волонтерах вообще все забыли. Пленников Кремля выбросили из информпространства. Например, нападение на экс-политузника Владимира Балуха должно было стать супер вопиющим событием. Активисты должны были пикетировать МВД, требовать оперативного расследования... А в результате что? Ограничились несколькими заявлениями, одним пикетом... Действующие политики не дают людям увидеть реальную альтернативу. В информпространство не допускают лидеров движений, способных организовать реальный протест. Таким образом вольно или невольно все ведущие политики пока играют на пользу Зеленскому. При таких раскладах Россия может выиграть, потому что люди потеряли ориентиры (ценностные, политические), не видят моральных авторитетов.

Автор: Радио Свобода Выполнять Минские договоренности - это отдать Украину Путину

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Как можно вернуть общество из состояния эмоционального выгорания и дезориентации до состояния, когда люди поймут, что их проблемы из-за Зеленского?

Главным инструментом является телевидение, которое переключит внимание на Зеленского. Пока этот инструмент или в руках откровенных врагов, или в руках вредителей. Я надеюсь, что люди, которые отмалчиваются, например, некоторые представители предыдущих правительств, а также некоторые пленники Кремля, начнут наконец говорить, что основная проблема страны - это Зеленский. Их точно услышат, даже если каналы олигархов не захотят тиражировать их заявления. Очевидно люди начнут думать, если произойдет что-то хуже, чем коронавирус. И, как бы цинично это не звучало, здесь нам может помочь... Путин. Если он снова пойдет в наступление, то общество и политики наконец придут в себя. Люди объединятся, будут помогать армии, бросят усилия для противодействия агрессии России. Если нас будут "варить медленно", если Россия будет делать ставку на политические и дипломатические шаги, а не на военные, то нам будет очень трудно. Боюсь, что в таком режиме (медленного пожирания Украины со стороны РФ и российской пятой колонны) через 3 года, перед президентскими выборами, мы окажемся перед угрозой полной потери государственности. Поэтому эту слабую и некомпетентной, неверную власть надо изменить ранее, чем за 3 года.

У властей Украины нет общей позиции относительно планов по Донбассу. Тогда как для президента РФ Владимира Путина эта территория - разменная монета. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Павел Климкин в эфире канала "Украина 24".