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среда, 03 июля 2019 16:12

"Уже не таясь": оккупированной Макеевкой ездит российский комплекс "Зоопарк-1"

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Жители оккупированной Макеевки передали волонтерам-расследователям важные фотодоказательства российской военной агрессии против Украины, в частности, фото колонны российского комплекса 1Л259 "Зоопарк-1".

"Один из жителей оккупированной Макеевки уже вышел на контакт с нами и передал много новых фото, на которых было зафиксировано движение всей колонны комплекса (" Зоопарк-1 ". - Gazeta.ua)", - сообщает сообщество InformNapalm.

Автор: Инфонапалм
  Радиолокационный комплекс "Зоопарк-1" в оккупированной Макеевке Донецкой области
Радиолокационный комплекс "Зоопарк-1" в оккупированной Макеевке Донецкой области

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В InformNapalm отметили, что эти фото - первый и уникальных из известных случаев фиксации всего комплекса, в состав которого входят радиолокационная станция 1Л259 на шасси МТ-ЛБУ, машина технического обслуживания (МТО, 1И30) на автомобиле "Урал-43203" для проведения регламентных и ремонтных работ. Также электростанция ЕД30-Т230П-1 РПМ1 на прицепе 2-ПН-2.

Волонтеры сообщества провели геолокацию полученных снимков, а также идентификацию техники комплекса. В частности, тактический знак на двери автомобиля "Урал-43203" почти идентичен одном из тактических знаков 136-й омсбр ВС РФ (в/ч 63354 г.. Буйнакск, Дагестан). Единственное отличие - его зеркальное положение, но это можно объяснить перевернутым трафарету при нанесении.

3 июля в параде войск Минского гарнизона в честь Дня Республики примет участие подразделение войск РФ, воевал против украинских военных в Донбассе.

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Дата
03
июля

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  • Нет. Торговать с оккупантом категорически запрещено!
  • Да. Торговля и так процветали, но в формате контрабанды или Роттердам +
  • Усилить торговые санкции, запретить возить любые товары на оккупированный Донбасс
  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
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