Утром деньги - вечером БТРы: в Укроборонпроме новый конфликт

Новый БТР не дойдет до армии из-за нехватки средств. Фото: KP.UA

В армию не дойдет новый БТР, о котором договорились ще в 2017 году.

Укроборонпром аргументирует свое решение тем, что цена на машины за эти годы выросла, сообщают в концерне.

"Предприятия Концерна в соответствии с государственным контрактом, заключенным в 2017 году, должны изготовить для потребностей ВСУ другую модификацию бронетранспортера - БТР-3ДА в количестве 20 единиц. Но пока ГП" Киевский бронетанковый завод "не поставляет эти машины из-за отказа Минобороны согласовать расчетно-калькуляционные материалы с учетом повышения цен на затраты по производству ", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Побеждать, так со вкусом: показали мощь ВСУ

Для урегулирования вопросов с Минобороны предприятие обратилось в суд.

Прошли испытания новейших боевых машин БТР-3ДА. Их применили на учениях 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, сообщили на сайте Укроборонпрома. БТР-3ДА оснастили боевым модулем "Штурм-М", который имеет 30-мм автоматическую пушку. Ее скорострельность 330 выстрелов в минуту. Имеет также пулемет и автоматический гранатомет.