Утечка химикатов на Донбассе: из-за действий оккупантов регион ждет экологическая катастрофа

В оккупированной Горловке произошла утечка в воздух аммиака из-за нарушения герметичности.
Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.
"По информации военной разведки Украины 14 января в оккупированную российскими войсками Горловку на ПАО "Концерн Стирол" доставлены емкости с аммиаком, из которых из-за нарушения герметичности осуществляется утечка в воздух ядовитых веществ", — говорится в сообщении.
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В разведке считают, что катастрофа может привести к обвинению Украины в использовании ядовитых химических веществ. Тогда оккупанты смогут расширить вооруженную агрессию против Украины.
За прошедшие сутки, 14 января, российско-оккупационные войска дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
В частности, один раз противник применил запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
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