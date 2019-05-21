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вторник, 21 мая 2019 18:30

Устройство, которое меняет ход войны придумали в Украине
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Предприятие "Укрспецтехника" разработала контрбатарейный радар "Бисквит-КБ".

Устройство мобильное, выполненно на базе цифровой активной антенной решетки, что позволяет устанавливать его на автомобиле и на прицепе, сообщает Оборонно-промышленный курьер.

РЛС предназначен для радиолокационной разведки позиций вражеских минометов и реактивных систем залпового огня, артиллерии большого калибра и автоматизированной передачи радиолокационных данных по каналам связи на перспективные автоматизированные системы.

По словам его создателей радиолокационные станции не производит ни одна постсоветская страна.

В Украине создали новейший мобильный РЛС
Фото: Оборонно-промышленный курьер
В Украине создали новейший мобильный РЛС
В Украине создали новейший мобильный РЛС
В Украине создали новейший мобильный РЛС
В Украине создали новейший мобильный РЛС

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При весе в 80 кг устройство имеет частотный диапазон L-Band и дальность обнаружения: до 20 км. Его обзор по азимуту 360 °, а по углу места до 40 °

На данном этапе РЛС проходит заводские испытания, а в июле и августе начнутся его испытания в полевых условиях.

Новый командующий ООС Александр Сырский проверил подготовку украинских танкистов.

Под его наблюдением танковое подразделение совершило марш и развернулось на определенном огневом рубеже, маскировалось и выполняло тактические маневры.

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