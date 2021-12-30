"Упал лицом в песок, потому что отказали руки и ноги" - ветерану русско-украинской войны на лечение иммунной системы нужна помощь

Автор: Фото предоставлено Алексеем Ореховым Ветеран-зенитник АТО 53-летний Алексей Орехов из поселка Власовка Светловодского района Кировоградской области нуждается в пожизненном лечении иммунной системы. Заболевание приобрел во время русско-украинской войны. Нужна помощь.

53-летний Алексей Орехов из поселка Власовка Светловодского района Кировоградской области нуждается в лечении иммунной системы. Заболевание приобрел во время пребывания в зоне АТО. В течение 3 месяцев находился в коме. Имеет I группу инвалидности. На пожизненное лечение требуется помощь.

"Воевать я начал еще с 2014 года. Решил помочь Родине, отстаивать ее независимость, – рассказал Gazeta.ua Алексей Орехов. - Добровольно в военкомате написал заявление, потому что знаю военное дело. В свое время 4 года служил в армии. Когда пришло сообщение, что я подхожу, на следующее утро в 5 часов с вещами стоял под войском. Воевал зенитчиком на Светлодарской дуге, в Попасной, на границе Донецкой и Луганской области. Контракты продлевал до 2018 года. Окончил службу в 25-м батальоне "Киевская Русь" 54-ой бригады. Был контужен. Несколько месяцев болела левая рука. Думал, простудил. Терпел, пока не потерял сознание. Упал лицом в песок, потому что отказали руки и ноги".

Алексей Орехов на протяжении 3 месяцев был в коме. Сначала пребывал в Харькове, затем его госпитализировали во Львов.

"Львовские врачи привели в чувство и начали ставить на ноги. Более полугода проходил реабилитацию. А потом перевезли в госпиталь Ирпеня, затем в Кропивницкий. Назначили I группу инвалидности. Поселили в дом престарелых, потому что я нуждаюсь в уходе. Плохо хожу и нет жилья. Жил раньше в деревне, в доме своей бабы. Пока воевал, он начал рушиться. А с моим диагнозом и состоянием здоровья восстановить нереально. Пожизненно нуждаюсь в лечении иммунной системы. 75 процентов моей пенсии высчитывается для пансионата. Мне остается совсем мало. Поэтому прошу помощи у небезразличных людей", – говорит Алексей Орехов.

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