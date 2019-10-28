Юный боевик пополнил "бригаду 200"

23 октября на Донбассе присоединился к бригаде "200" боевик ДНР Владислав Вакулин.

Был родом из Горловки. Родился в 2000 году.

Об этом офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" написал в Telegram.

Он опубликовал скриншоты из соцсетей, на которых знакомые боевика скорбят о его смерти. Судя по данным на странице Вакулина в "Вконтакте".

Блогер Necro Mancer, также со ссылкой на комментарии в социальных сетях, отмечает, что Вакулин погиб не в боевых условиях.

На временно оккупированных территориях террористы ДНР распространяют фейки о том, что Украина якобы намерена создавать для жителей Донбасса фильтрационные лагеря.