Уничтожили российский беспилотник, который разведывал территорию Луганщины

Экипаж украинских военных вертолета Ми-24 сбил беспилотник "Орлан-10", который стоит на вооружении России.
Летательный аппарат уничтожили сегодня в районе Лисичанска Луганской области.
"Воздушная цель маневрировала. Вероятно выполняла разведывательный полет по маршруту Лисичанск-Северодонецк. Сразу же дежурные силы противовоздушной обороны были приведены в боевую готовность №1. Командующий Объединенных сил Сергей Наев принял решение для уничтожения цели привлечь вертолет огневой поддержки Ми-24 ", - говорится в сообщении Объединенных сил на Донбассе.
В 8:45 экипаж вертолета получил приказ на взлет и вышел на перехват беспилотника. После визуального контакта с целью украинские летчики начали преследование противника, а "Орлан-10" непрерывно маневрировал, меняя курс и высоту.
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"Меткой очередь в 9:58" Орлан-10 "российских оккупационных войск был сбит в районе населенного пункта Боровское. Уже в 10:10 подразделениями наземных войск Объединенных сил его обломки были найдены и идентифицированы", - отметили в штабе.
Через границу с оккупированным Донбассом Россия перебрасывает боевикам оружие и технику. Это зафиксировал беспилотник ОБСЕ.
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