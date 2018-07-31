"Уничтожает врага одним ударом" - показали ужас оккупантов

Защитники Украины уничтожают оккупантов гранатометом. Фото 112.ua

Объединенные силы показали работу гранатомета СПГ-9 - гранатомета, который военные называют "сапог".

Видео учений ООС было опубликовано на странице 93 ОМБр в Facebook. Тренировки проводят на одном из полигонов Донбасса.

"СПГ-9 - станковый противотанковый гранатомет, в народе "сапог", - эффективное и мощное оружие. Одним метким выстрелом она готова вывести из строя легкую бронетехнику, танки и живую силу противника. Легкая переносная пушка пригодится при выполнении боевых задач", - говорится в сообщении.

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За минувшие сутки российские боевики 40 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе.