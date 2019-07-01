Умер военный медик, которого ранили Водяным

Военный медик, раненный при обстреле боевиками из автомобиля "Хаммер" возле населенного пункта Водяное, от полученных травм скончался.

Тогда же один военнослужащий погиб на месте. 4-й медик также получил ранения.

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Обстрел санитарных автомобилей является нарушением международного законодательства и норм международного гуманитарного права.

27 июня наблюдатели ОБСЕ подтвердили разведения подразделений ВСУ и боевиков у Станицы Луганской.

Согласно договоренностям, разведение сил возможно лишь тогда, когда в зоне боевых действий в течение неделе нет обстрелов. Украинские военные и боевики должны отойти от линии соприкосновения одновременно на расстояние до 1 км.

Леонид Кучма сообщил, что, при условии соблюдения перемирия, мост отремонтируют в течение 1,5-3 месяцев.