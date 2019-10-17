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четверг, 17 октября 2019 15:32

Укроборонпромом теперь занимается ФРБ

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Служба безопасности Украины проводит расследование в отношении сорванного контракта на поставку 152/155 мм снарядов.

Фигурантами дела являются бывший заместитель Министерства экономики Украины и директор Государственного предприятия "Украинский центр Безопасность", пишет бывший народный депутат Мустафа Найем на своей странице в Facebook.

"Невеселая шпионская история, которой уже можно поделиться. В августе 2015 года с территории Российской Федерации в Украину прибыл некий гражданин США, назовем его Чарльз. Американец из России оказался очень интересным парнем и почему активно интересовался планами поставок оружия и боеприпасов в Вооруженных сил Украины. в течение короткого времени он установил плотный контакт с украинскими чиновниками и выяснил, что ВСУ остро нуждается в серийном производстве и поставках снарядов 152/155 мм ", - рассказал он.

В августе 2015 холдинг "Артем", который входит в состав концерна "Укроборонпром" и Государственное предприятие "Украинский центр Безопасность" заключили контракт с грифом "секретно" с американской фирмой "Gray Fox Logistics".

Планировали закупать снаряды.

"ДП" Безопасность "обеспечивала финансирование и определяла поставщика соответствующей линии, а" Артема "- ее установку и подготовку производства снарядов", - пишет Найем.

Получив половину суммы американское предприятие выставило украинской стороне невыгодные условия, а потом перестали выходить на связь.

В результате оборудования в украинской армии не последовало, а контракт был на грани срыва.

"Хорошая новость в том, что этим соглашением и непосредственно компанией" Gray Fox Logistics "уже заинтересовались сотрудники Службы безопасности Украины и Федеральное бюро расследований США. Согласно официальным данным реестра судебных решений, расследование проводит главное следственное управление Службы безопасности Украины по факту нанесения ущерба обороноспособности и безопасности Украины ", - добавляет Найем.

Автор: Скріншот
  Скриншот публикации Мустафы Найема
Скриншот публикации Мустафы Найема

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Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство о проведении экспертизы контракта.

"Между тем Концерн" Укроборонпром "делает все возможное, чтобы программа подготовки серийного производства нарядов, пусть и с отсрочкой, все же была выполнена. Сейчас между Концерном и новым руководством Министерства экономики проводятся соответствующие консультации2, - пишет он.

После провозглашения Независимости и получения безъядерного статуса количество ракетных комплексов, состоящих на вооружении украинской армии, было существенно сокращено. Те, что остались, к примеру, "Точка", являлись еще советским наследием, обслуживать которое становилось все сложнее, поскольку за давностью лет выпуск многих комплектующих был прекращен, а ресурс вооружения практически себя исчерпал.

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