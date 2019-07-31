Укроборонпром судится с Минобороны

Военные отказались платить больше БТР-3ДА / фото: Укроборонпром

Киевский бронетанковый завод не поставляет армии готовы БТР-3ДА.

Все из-за отказа Минобороны согласовать повышенную цену, которую выставил Укроборонпром из-за подорожания производства, сообщает Украинский милитаристский портал.

Государственный контракт на производство и поставку бронетранспортеров заключен по ценам, действительными на апрель 2017 года. В течение 2018 года цены на комплектующие изделия, энергоносители и другие расходы значительно увеличились, что существенно повлияло на стоимость БТР-3ДА, сообщает оборонный концерн.

Также, которых известно, с военными представительствами Министерства обороны Украины не решен вопрос допуска в производство иностранной бронестали.

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Бронетранспортер БТР-3ДА серийно производится на Киевском бронетанковом заводе. Колесная машина оснащена боевым модулем "Штурм-М" со стабилизированной 30-мм автоматической пушкой ЗТМ-1, 7,62-мм пулеметом, 30-мм автоматическим гранатометом.

Также вооруженный высокоточным противотанковым комплексом "Барьер", который способен уничтожать современную бронетехнику противника на расстоянии до 5 км.

В Николаеве на государственном предприятии "Николаевский авиаремонтный завод "НАРП" сейчас идет ремонт 2 боевых самолетов Воздушных сил ВС Украины - Су-24М и Су-24МР, что будет завершен до конца года.