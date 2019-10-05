Украинскому военнопленному дали 18 лет в ДНР

Пантюшенко захватили боевики в 2015 году. Фото: Facebook

Украинского военного Богдана Пантюшенко осудили в так называемой ДНР до 18 лет в тюрьме. Местные прокуроры утверждают, что боец взорвал мост на автодороге Донецк - Авдеевка.

"Судом установлено, что Пантюшенко, пройдя обучение и получив знания и практические навыки военнослужащих, в составе 1-й отдельной танковой бригады Вооруженных сил Украины прибыл на временно оккупированную территорию Донецкой Народной Республики, где принимал участие в боевых действиях", - говорится в сообщении так называемой генпрокуратуры.

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Богдан Пантюшенко - командир танка 1-й отдельной танковой бригады, известный под позывным "Броня". Вместе с двумя боевыми товарищами его взяли в плен 18 января 2015 года во время операции у села Спартак, в районе Донецкого аэропорта. Танк Пантюшенка вместе с другими должен был выйти к Путиловскому мосту, закрепиться и обеспечить проход саперов, чтобы в дальнейшем взорвать мост, по которому боевики выдвигались из Донецка.

4 октября на территории проведения ООС погиб украинский военный. Во время вражеского обстрела на одной из передовых позиций ранения получил боец 1-й отдельной танковой Северской бригады старший солдат 33-летний Олег Владимирович Ременный.