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суббота, 30 января 2021 13:10

Украинский воин умер от ранения в голову. Показали фото героя

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Украинский воин умер от ранения в голову. Показали фото героя
Украинский воин 26-летний Роман Дзюбенко скончался от пулевого ранения в голову. Фото: facebook.com/pumamgo

Сегодня, 30 января, в больнице умер украинский воин 26-летний Роман Дзюбенко.

Роман во время обстрела российскими наемниками получил пулевое ранение в голову 28 января, пишет блогер Назар Приходько.

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Известно, что погибший родом из Луганщины, из оккупированного ныне поселка Ольховое.

У него остались жена и 6-месячный сын.

За прошедшие сутки, 29 января, на Донбассе российские оккупанты 5 раз нарушили режим прекращения огня. В результате 2 наших военных получили осколочные ранения.

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