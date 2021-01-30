Украинский воин умер от ранения в голову. Показали фото героя

Украинский воин 26-летний Роман Дзюбенко скончался от пулевого ранения в голову. Фото: facebook.com/pumamgo

Сегодня, 30 января, в больнице умер украинский воин 26-летний Роман Дзюбенко.

Роман во время обстрела российскими наемниками получил пулевое ранение в голову 28 января, пишет блогер Назар Приходько.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Воины ВСУ ударили по русских наемниках

Известно, что погибший родом из Луганщины, из оккупированного ныне поселка Ольховое.

У него остались жена и 6-месячный сын.

За прошедшие сутки, 29 января, на Донбассе российские оккупанты 5 раз нарушили режим прекращения огня. В результате 2 наших военных получили осколочные ранения.