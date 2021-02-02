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вторник, 02 февраля 2021 19:48

Украинский военный умер после ранения

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Украинский военный умер после ранения
Военный скончался в больнице. Его ранил российский снайпер. Фото: "Украинская правда"

На Донбассе умер украинский военный.

2 февраля в районе Торецка Донецкой обл. его тяжело ранил снайпер ВС РФ, сообщает Украинская делегация в Трехсторонний контактной группе.

Его госпитализировали, но мужчина скончался в лечебном учреждении.

Украинская сторона СЦКК направила соответствующую ноту в СММ ОБСЕ.

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"Наша делегация выражает искренние соболезнования родным и близким военного, погибшего за Украину", - говорится в сообщении.

Двое военных получили ранения на Донбассе прошедшие сутки. Оккупационные войска открывали огонь по позициям Объединенных сил с крупнокалиберных пулеметов и гранатометов.

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