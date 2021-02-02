Украинский военный умер после ранения

На Донбассе умер украинский военный.
2 февраля в районе Торецка Донецкой обл. его тяжело ранил снайпер ВС РФ, сообщает Украинская делегация в Трехсторонний контактной группе.
Его госпитализировали, но мужчина скончался в лечебном учреждении.
Украинская сторона СЦКК направила соответствующую ноту в СММ ОБСЕ.
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"Наша делегация выражает искренние соболезнования родным и близким военного, погибшего за Украину", - говорится в сообщении.
Двое военных получили ранения на Донбассе прошедшие сутки. Оккупационные войска открывали огонь по позициям Объединенных сил с крупнокалиберных пулеметов и гранатометов.
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