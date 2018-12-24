Украинский военный получил ранения

Оккупанты 11 раз обстреляли украинцев. Фото: "Корреспондент.net"

24 декабря российско-оккупационные войска 11 раз обстреляли позиции украинских войск на Донбасс.

Один военнослужащий получил ранения, сообщили в пресс-центре ООС.

По данным украинских военных, пророссийские боевики дважды применили тяжелое вооружение. Обстрелы из минометов калибра 82 мм зафиксированы в районе населенного пункта Кряковка на Луганском направлении и вблизи поселка Водяное на Мариупольском направлении.

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Оккупанты обстреляли позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Новоалександровка на Попаснянском направлении, поселков Каменка, Пески, Тарамчук на Донецком направлении, а также в близи населенных пунктов Чермалык, Гнутово, Водяное на Мариупольском направлении из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

За прошедшие сутки боевики 5 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил, 1 раз применив запрещено минского соглашениями вооружения. Потерь среди украинских военных нет.