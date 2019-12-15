Украинский военный получил ранения под обстрелом

Боевики продолжают обстрелы на Донбассе. Фото: Reuters

Оккупанты четыре раза осуществили обстрелы по позициям ВСУ.

Одного украинского бойца ранили, повидомивречник Министерства обороны полковник Максим Праута на брифинге.

"С начала текущих суток российско-оккупационные войска осуществили 4 обстрелы, все на Луганском направлении", - сказал Праута.

После полуночи в районе Луганского и около 11.00 неподалеку Крымского оккупанты открывали огонь по украинским позициям из станковых противотанковых гранатометов.

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Вблизи Крымского террористы вели огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов. Автоматические гранатометы утром террористы применили у Хутора Свободного.

14 декабря от огня российской артиллерии на Донбассе погиб боец ​​Сергей Михальчук, 21 год. Он служил в бригаде быстрого реагирования Национальной гвардии Украины.