Украинский военный получил ранения на Донбассе

Боевики дважды обстреляли украинских военных. Фото: Ukrinform

На Донбассе от начала суток вооруженные формирования РФ два раза нарушили режим прекращения огня.

Украинских военных обстреляли из снайперских винтовок, сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"Оба обстрелы наших позиций зафиксировано вблизи населенных пунктов Новомихайловка и Пески, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", - говорится в сообщении.

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Вследствии вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения.

Еще около 300 украинцев остаются в подвалах подконтрольных России террористов в Донецке и Луганске. Из указанного количества как минимум 100 человек "подтверждены" и у них есть документы.