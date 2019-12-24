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вторник, 24 декабря 2019 19:59

Украинский военный получил ранения на Донбассе

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Украинский военный получил ранения на Донбассе
Боевики 7 раз обстреляли украинских военных. Фото: DW

На Донбассе от начала суток вооруженные формирования РФ семь раз нарушили режим прекращения огня.

Украинский позиции обстреляли из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"Один обстрел наших позиций из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов зафиксировано вблизи населенного пункта Березовое, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

6 обстрелов позиций украинских защитников противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: трижды неподалеку Новолуганского - с 82 мм миномета - 9 мин, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; рядом с Крымским - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; в районе населенного пункта Светлодарск - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Шумов - из гранатометов различных систем", - говорится в сообщении.

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Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения.

Россияне разбомбили жилой дом на Донбассе. 21 декабря российские вооруженные формирования 6 раз нарушили режим прекращения огня.

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24
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