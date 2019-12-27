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пятница, 27 декабря 2019 18:48

Украинский военный получил ранение

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Украинский военный получил ранение
Террористы совершили 9 обстрелов. Фото: The Insider

Украинский военный получил ранения.

В течение суток наемники нарушили режим прекращения огня 9 раз, сообщает пресс-центр ООС.

Боевики вели обстрелы из вооружения БМП, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

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4 обстрелы осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", 5 в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Киев уже определил новые участки разведения сил и средств на Донбассе, их обсуждают в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ). Об этом в четверг, 26 декабря, сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

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