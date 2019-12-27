Украинский военный получил ранение

Террористы совершили 9 обстрелов. Фото: The Insider

Украинский военный получил ранения.

В течение суток наемники нарушили режим прекращения огня 9 раз, сообщает пресс-центр ООС.

Боевики вели обстрелы из вооружения БМП, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Разведение в действии: жители Катериновки пасут коров на месте позиций войск

4 обстрелы осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", 5 в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Киев уже определил новые участки разведения сил и средств на Донбассе, их обсуждают в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ). Об этом в четверг, 26 декабря, сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.