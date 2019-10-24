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четверг, 24 октября 2019 20:23

Украинский военный получил ранение

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Украинский военный получил ранение
Боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня. Фото: УНИАН

Боевики в течение суток 13 раз нарушили режим прекращения огня.

Вследствие обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке на Facebook.

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"На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Боевик дал показания о военных преступлениях РФ. Спецоперация по выводу из оккупированной территории боевика пророссийской террористической организации ЛНР провели сотрудники Службы безопасности Украины.

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