Украинский судья уехала в Россию. Будет представлять ДНР

Судья Кинологического союза Украины Наталья Янова поехала на выставку в Россию, будет представлять так называемую ДНР.

Об этом написала журналистка Ольга Худецкая в своем Facebook.

Фото: Скриншот

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"Вот ты живешь в Донецке и работаешь судьей на собачьих соревнованиях. Вот твоя страница судьи в международной кинологической федерации FCI, которая тебя аккредитовала в качестве эксперта. Вот твоя страница в украинском КСУ, где ты тоже в списке экспертов. А вот ты на украинских соревнованиях , с гордым (Украина) после своей фамилии. А вот на российских соревнованиях и у тебя в скобках (Донецкая Республика). Шпагатик. удобненько ", - написала она.

В оккупированном российскими боевиками Донецке закрывают две шахты - им. Челюскинцев и им. Калинина. Местная власть считает их нерентабельными. Главарь ДНР считает, что это не окончательное решение.