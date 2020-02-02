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воскресенье, 02 февраля 2020 15:33

Украинский судья уехала в Россию. Будет представлять ДНР
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Судья Кинологического союза Украины Наталья Янова поехала на выставку в Россию, будет представлять так называемую ДНР.

Об этом написала журналистка Ольга Худецкая в своем Facebook.

Судья Кинологического союза Украины Наталья Янова поехала на выставку в Россию, будет представлять так называемую ДНР.
Фото: Скриншот
Судья Кинологического союза Украины Наталья Янова поехала на выставку в Россию, будет представлять так называемую ДНР.
Судья Кинологического союза Украины Наталья Янова поехала на выставку в Россию, будет представлять так называемую ДНР.
Судья Кинологического союза Украины Наталья Янова поехала на выставку в Россию, будет представлять так называемую ДНР.

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"Вот ты живешь в Донецке и работаешь судьей на собачьих соревнованиях. Вот твоя страница судьи в международной кинологической федерации FCI, которая тебя аккредитовала в качестве эксперта. Вот твоя страница в украинском КСУ, где ты тоже в списке экспертов. А вот ты на украинских соревнованиях , с гордым (Украина) после своей фамилии. А вот на российских соревнованиях и у тебя в скобках (Донецкая Республика). Шпагатик. удобненько ", - написала она.

В оккупированном российскими боевиками Донецке закрывают две шахты - им. Челюскинцев и им. Калинина. Местная власть считает их нерентабельными.

Главарь ДНР считает, что это не окончательное решение.

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Дата
02
февраля

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