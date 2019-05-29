Украинский сапер исчез во время боя с боевиками

Возле Попасной боевики атаковали группу саперов ВСУ. Фото: Вільне Радіо

Возле Попасной Луганской области исчез украинский сапер.

Инцидент произошел во время боя с диверсионно-разведывательной группой боевиков, сообщает 54-ая отдельная механизированная бригада в Facebook.

Группа саперов ВСУ была атакована противником, когда проводила проверку минно-взрывных заграждений перед передним краем обороны.

"Завязался бой. В ходе боя саперы уничтожили двух военнослужащих противника и одного ранили. Для поддержки ДРГ противник применил запрещенное минскими договоренностями оружие. К сожалению, во время боя пропал без вести один из военнослужащих части. Продолжаются поисковые мероприятия", - говорится в сообщении.

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28 мая на Донбассе один украинский военный получил ранения. С начала суток боевики дважды нарушили режим прекращения огня и применяли оружие запрещенных калибров.